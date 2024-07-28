الحكومة اللبنانية تعليقا على قصف مجدل شمس: ندين كل أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين

أعربت الحكومة اللبنانية، في تعليقها على قصف مجدل شمس، عن إدانتها جميع أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين.



وأعلنت الحكومة في بيان إدانتها "كل أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين"، ودعوتها إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية على كل الجبهات".



وأكد البيان أن "استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية".

وقتل 10 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، اليوم السبت، من جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، بحسب التقارير الأولية الصادرة عن الطواقم الطبية.

ووجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني وتوعده برد قاس.

هذا وأكد مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، لروسيا اليوم، أن الحزب لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليتهم عن الحادثة.