مطروح: تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية

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أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، جولة ميدانية بمدينة الحمام لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.

وتفقد محافظ مطروح، أعمال توسعة وتطوير المدخل الغربي لمدينة الحمام "طريق ماربيلا"، يرافقه وجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام، والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والإدارات المعنية، حيث يقع الطريق الغربي بطول 4 كيلو مترات جار العمل بالمرحلة الأولى بطول 1.2 كم.

وجرت توسعة الشارع من 10 م إلى 34 م مزدوج، ووضع الطبقة الزلطية وجارى استكمال مرحلة الرصف بالبيتامين وتنفيذ الأرصفة والبلدورات والإنارة من زرع أعمدة ومد كابلات أرضية وشبكة الصرف وغيرها، وتهيئة بالشكل الحضاري والجمالي لمدينة الحمام.

ووجه محافظ مطروح، باستكمال أعمال توسعة وتطوير الطريق مع منع أي تعديات لباقي المسافة، ووضع محددات لمخطط توسعة الشارع، وأغطية لمخرج كابلات الأعمدة؛ حرصا على سلامة المواطنين.