الجيش الإسرائيلي ينفذ غارة بطائرة مسيرة في مخيم بلاطة بالضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت إنه نفذ غارة بطائرة مسيرة على مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ هجوما جويا بطائرة مسيرة على مدينة نابلس بعد إطلاق نار على موقع عسكري قرب أحد مداخلها، مشيرا إلى أنه سيقدم المزيد من المعلومات.



وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابا فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية بينهم مسعف بجروح خطيرة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا وسط المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهد الشاب لؤي محمد مشة (17 عاما) فيما لا تزال الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي تتعامل مع 9 إصابات بينها إصابتان بحالة خطيرة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، استشهد 590 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم 143 طفلا بحسب وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، قالت "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" إن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم بلاطة من عدة محاور.

من جانبها، أعلنت "سرايا القدس - كتيبة نابلس" في بيان، أن مقاتليها برفقة "كتائب شهداء الأقصى" نفذوا عملية إطلاق نار استهدفت الجيش الإسرائيلي على حاجز بيت فوريك وحققوا إصابات مباشرة.

وكانت قوة كبيرة من الجيش معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة، قد اقتحمت مساء السبت مخيم بلاطة وسط إطلاق كثيف للرصاص ودوي انفجارات.