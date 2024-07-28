محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء هي إحدى المحميات الطبيعية الساحرة التي تقع في نطاق مدينة شرم الشيخ جغرافيًا، وتشهد توافد آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم للاستمتاع بطبيعتها الخلابة، وممارسة الغوص والسباحة لمشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة، إضافة إلى زيارة معالمها السياحية، ومن أشهرها صخرة رأس محمد.

وقال الدكتور وليد حسن، مدير عام محميات جنوب سيناء، إن الصخرة تقع عند التقاء خليجي العقبة والسويس بالبحر الأحمر، عند أقصى جنوب شبه جزيرة سيناء، ويبلغ ارتفاعها نحو 37 مترًا فوق مستوى سطح المياه، وتعد أحد أهم المعالم السياحية بالمحمية. وهي عبارة عن تكوين صخري من الحجر الجيري الناتج عن عمليات الرفع التي نتجت عن حركات الصفائح التكوينية.

وأوضح مدير محميات جنوب سيناء في تصريحات لـ"الشروق"، أن المنطقة تضم أسفل الصخرة في البحر شعابًا مرجانية متحفرة، وكائنات بحرية تمتلك هيكلًا صلبًا، ويوجد أعلى الصخرة منظار يتيح للسائحين وزائري المنطقة رؤية كافة أجزاء المحمية، وأيضًا أجزاء من مدينة شرم الشيخ الساحرة.

وأكد أن الشاطئ الذي توجد عليه الصخرة يمتاز بصغره وهدوء مياهه وقصر طول منطقة الشعاب الظهرية، مما يجعله من أفضل الشواطئ للغطس والسباحة، بجانب التنوع العالمي للشعاب المرجانية والأسماك والدلافين والسلاحف البحرية وأسماك القرش.

وأضاف أنه يمكن في هذه المنطقة مشاهدة موسم هجرة الأسماك التي تبدو على شكل أسراب من الأسماك الكبيرة، مثل "السمك الإمبراطوري، الجاك أو البياض، الشعور، البهار"، وغيرها من الأسماك المهاجرة.

وأشار إلى أن محمية رأس محمد بشكل عام تتميز بتباين البيئات والموائل الطبيعية، وتتفاعل عناصرها المختلفة فيما بينها لتخلق نظامًا بيئيًا متكاملًا. فهناك البيئات البحرية مثل بيئة الشعاب المرجانية، وبيئة المانجروف، وبيئة الحشائش البحرية، ومعها تكامل البيئة البرية كالبيئة الساحلية بأنواعها المختلفة (صخرية، حفرية، رملية، سبخية)، ومعها بيئة المرتفعات والوديان الصحراوية، مما جعلها منطقة جذب سياحي عالمي لجميع جنسيات العالم.

ولفت إلى أنه على الرغم من قلة النباتات بمحمية رأس محمد، إلا أن هذه النباتات ذات أهمية بالنسبة للقوارض التي تحفر أنفاقًا تحت ظلها لتقيها حرارة الشمس الحارقة، وكذلك تلعب أشجار السيال التي توجد بالوديان دورًا هامًا خلال هجرة الطيور العصفوريات، كونها تحتمي في ظلها، إضافة إلى وجود بعض النباتات الطبية مثل نباتات السموا والحنظل.