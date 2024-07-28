منتخب ألمانيا للهوكي ينتقد الطعام في القرية الأولمبية

انتقد الفريق الألماني للهوكي للرجال خدمات الطعام "الكارثية" في القرية الأولمبية بباريس، وذكر اللاعبون إنهم اضطروا للوقوف في طوابير طويلة بينما كان الطعام المقدم غير كاف وسيء الجودة.

وقال كريستوفر رور، لاعب المنتخب الألماني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"الطعام كارثي، هذا أقل ما يمكن قوله".

وأضاف :"تنتظر في طابور لفترة طويلة للغاية، هناك عدد قليل من محطات تقديم الطعام. وجودة الطعام ليست جيدة على الإطلاق".

واتفق ماتس جرامبوش، قائد الفريق، مع زميله، وقال :" بشكل أساسي، الأمر يستغرق وقتا طويلا للغاية لأنهم يواجهون ضغطا شديدا في أوقات الذروة".

وأضاف جرامبوش :" وبعد ذلك فإن جودة الطعام وكمية الوجبات ليست جيدة، لأن هناك الكثير من الأشخاص يحضرون في نفس الوقت. إنه أمر مؤسف بعض الشيء".

وقال جرامبوش ورور إن طاقم العمل الفرنسي كان ودودا للغاية، وأكدا إنهما شعرا بالراحة في القرية الأولمبية بشكل عام لأن الظروف الرياضية كانت صحيحة.

وأضاف جرامبوش :" إذا كنت تبحث عن شيء لتشتكي منه، فهو الوضع الغذائي في القرية، والذي لا يتناسب مع ما تتوقعه كرياضي تنافسي".

وأضاف رور :" دائما ما نجد طريقة لأن لدينا طعام في شقتنا ونقوم بطهو شيء بين الوجبات. ولكن هذا غير احترافي، هذا أقل ما يمكن قوله، ونأمل أن تتحسن الأمور سريعا".

واشتكى رياضيون آخرون، بما في ذلك الفريق البريطاني، من تقديم الطعام في القرية الأولمبية في الأيام الأخيرة، وقالوا إن الطعام المتاح غير كاف.

واستهل الفريق الألماني للهوكي حملته الأولمبية بالفوز على فرنسا 8 / 2 .

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الألماني مع نظيره الإسباني في وقت لاحق من اليوم الأحد.