مدفيديف: روسيا لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دمتري ميدفيديف إن نتيجة السباق الرئاسي في الولايات المتحدة هي شأن يخص الأمريكيين ، لافتا إلى أن بلاده لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف المسؤول لوكالة "تاس" الروسية للأنباء: "بالتأكيد لن نتدخل في الشئون الداخلية لهذا البلد". وأضاف: "السؤال موجه للناخبين الذين سيتم انتخابهم. على الرغم من أن المعلومات الأولية حول القدرات الفكرية للخليفة المحتملة لـ (جو) بايدن المتقدم في السن، لا تترك مجالا كبيرا للأوهام".

وأوضح أن الرئيس الحالى "أصبح بطة عرجاء بالمعنى الكامل لهذه الكلمة. ومع ذلك ، يتم تحرير يديه بالكامل لهذه الأشهر الستة. وقته ينفد، يمكنه فعل أي شيء تمليه عليه حاشيته .. خليفته ستعاني على أي حال من رد فعل سلبي".

وتابع: "للأسف، أصبحنا أقرب بنصف خطوة إلى كارثة عالمية، والسبب هو التهور الكامل للغرب، وعدم اكتراثه المطلق بمصير البشرية. آمل كثيرا ألا ينهار العالم نهائيا خلال هذه الأشهر الستة".

وأشار إلى أن روسيا ستعطي فرصة لإصلاح العلاقات وتخفيف التوتر العالمي للرئيس الأمريكي المستقبلي ، لكن الوضع لايدعو إلى تفاؤل كبير .