محافظ قنا يتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة لخطوط السير عقب تحريك أسعار الوقود

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، مجمع مواقف الأجرة بمدينة قنا، للاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وقال محافظ قنا، إنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، مع مراعاة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة. كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأضاف عبد الحليم، أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة قنا، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم وتلقي أي بلاغات من قبل المواطنين.

وفي استجابة سريعة لمطالب السائقين بمجمع المواقف من تضررهم من الغرامات المقررة عليهم نظير عدم الإثبات بالمواقف لمدة أسبوع وعدم مقدرتهم على السداد، وجه محافظ قنا بالإعفاء من غرامات عدم الإثبات والمبالغ المقررة حتى نهاية شهر يوليو الجاري، مع بداية العمل بقرار عدم الإثبات المقرر من بداية شهر أغسطس المقبل.