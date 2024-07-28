محكمة ليبية تقضي بحبس 12 مسئولا في حادثة انهيار سدود مدينة درنة 2023

أصدرت محكمة جنايات درنة، اليوم الأحد، أحكامها في قضية الفيضانات الكارثية التي ضربت مدينة درنة في عام 2023، وتسببت في دمار واسع وخسائر بشرية ومادية هائلة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي، نظرت محكمة جنايات درنة الواقعات المنسوبة إلى 16 مسئولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023؛ فتممت تحقيق واقعات الدعوى؛ ثم قضت، اليوم الأحد، بإدانة 12 متهماً.

وجاءت الأحكام بعد تحقيقات دقيقة واستجوابات مكثفة، حيث كشفت الأدلة عن تقصير جسيم في أداء الواجبات وتجاهل للتحذيرات بشأن حالة السدود، واستعرضتها بوابة «أخبار ليبيا 24»، كالآتي:

– السجن لمدة 9 سنوات ودفع الدية: شملت هذه الأحكام المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والسادس، والسابع، والحادي عشر، والثاني عشر (هؤلاء المسئولون كانت لهم أدوار حاسمة في الإدارة المباشرة للسدود).

– السجن لمدة 19 عاماً ودفع الدية بحق المتهم العاشر، والذي كان يشغل منصباً رفيعاً في إدارة السدود، حُكم عليه بعقوبة صارمة نظراً لثبوت إهماله الجسيم وتورطه في تجاوزات مالية.

– السجن لمدة 27 عاماً بحق المتهم الثالث عشر، والذي وُجد أنه كان المسئول الأكبر عن الإشراف العام على السدود ولم يتخذ الإجراءات اللازمة رغم التحذيرات المتكررة.

– السجن لمدة 26 عاماً ودفع الدية بحق المتهم الرابع عشر تلقى حكماً قاسياً نظراً لدوره الفاعل في التستر على العيوب الفنية التي كانت موجودة في السدود منذ سنوات.

– السجن لمدة 19 عاماً ودفع الدية: الحكم الصادر ضد المتهم الخامس عشر يعكس درجة تورطه في الفشل الإداري والمالي.

– السجن لمدة 24 عاماً ودفع الدية: المتهم السادس عشر تلقى حكماً قاسياً نظراً لتورطه في الإدارة المالية للمشروع وفشله في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.

وعلى الجانب الآخر، قضت المحكمة ببراءة المتهمين الرابع، والخامس، والثامن، والتاسع، لعدم كفاية الأدلة ضدهم لإثبات تقصيرهم بشكل مباشر في الكارثة.