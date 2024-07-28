مصادر بحزب الله: الحركة تتوقع هجوما إسرائيليا قاسيا

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في أعقاب الهجوم الصاروخي القاتل الذي استهدف مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، ينتظر حزب الله اللبناني المدعوم من إيران هجوما مضادا محتملا "قاسيا" من إسرائيل.

وقالت مصادر في حزب الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"إننا في حالة تأهب منذ عدة أشهر ونراقب أي هجوم من العدو".

وأضافت المصادر: "هذا ليس جديدا، نحن في حالة جهوزية دائمة".

وأشارت المصادر إلى أن حزب الله يتوقع الآن هجوما "قاسيا" محتملا.

وقتل 11 طفلا وشابا عندما أصاب صاروخ، زعمت إسرائيل أن حزب الله أطلقه ، ملعبا لكرة القدم في مرتفعات الجولان يوم السبت.

لكن حزب الله نفى في بيان له أي علاقة له بالحادث.

وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الميليشيا قد أخلت حوالي 100 من مواقعها في الضواحي الجنوبية لبيروت، معقل الحركة.

وبالإضافة إلى القصف شبه اليومي على الحدود الجنوبية والأهداف في عمق البلاد، قام الجيش الإسرائيلي أيضا بقتل قادة حزب الله في عدة مناسبات.

وخاض حزب الله والجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة قتالا هو الأعنف منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006.

يشار إلى أن تصعيد القتال إلى حرب شاملة سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها للمنطقة، حيث من المحتمل أن توسع الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا واليمن هجماتها على إسرائيل وحليفها الأهم، الولايات المتحدة.