شواطئ بورسعيد: لم نسجل حالات غرق منذ بداية الصيف

قال إيهاب شطا مدير إدارة شواطئ محافظة بورسعيد، إن شاطئ بورسعيد هو الوحيد على مستوى الجمهورية الذي لم يُسجل أي حالات غرق منذ بداية موسم الصيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مع خيري» الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة «المحور»، مساء السبت، أن النوّة الحالية في البحر تحدث اعتياديًّا في شهر يوليو ولا علاقة بها بالزلازل التي تحدث في البحر المتوسط.

وأوضح أنّه لم تحدث أي تغيرات على شاطئ بورسعيد الذي تتم مراقبته بشكل يومي، مشيرة إلى أن النوّة الحالية تؤدي إلى حدوث مد وجزر تؤدي لانحسار مياه البحر لبعض الوقت بنحو سبعة أمتار أو تمتد لنحو عشرة أمتار.

ولفت إلى أن هذا الأمر تكرر العام الماضي في نفس الموعد، ولم تخلف أي أضرار، نافيا ما يثار عن خطر حدوث تسونامي كما أشيع في الفترة الماضية.

ونوه بأن التحذير بعدم نزول البحر صدر ليوم واحد، وذلك تخوفًا على حياة المواطنين، لكن المصطافين الذين يخرجون في رحلات اليوم الواحد لا يمكنهم مقاومة البحر.