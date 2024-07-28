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أفادت إحصائية حديثة بوجود معدلات مرتفعة لحالات الانتحار حول العالم، تصدرتها الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهر الاكتئاب كعامل هام وراء الكثير من حالات الانتحار.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الإحصائية تصدرتها كوريا الجنوبية بقرابة 50 ألف حالة انتحار سنويًا.

وحلت في المركز الثاني ليتوانيا، تليها اليابان، بينما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز السادس بين الدول الأعلى في معدلات الانتحار.

ولفتت الدراسة إلى تزايد حالات الانتحار في الولايات المتحدة بنحو 20% خلال الـ14 سنة الماضية، ما يدل على وجود أزمة.

ورجحت الصحيفة أن تكون طبيعة العمل القاسية في كوريا الجنوبية واليابان دورًا في زيادة حالات الانتحار، بينما تسببت الأوضاع الاقتصادية السيئة في دول شرق أوروبا في زيادة حالات الانتحار.

وتابعت الصحيفة بأن انتشار السلاح الناري والانخفاض النسبي لعدد الأطباء النفسيين في الولايات المتحدة لعب دورًا في زيادة حالات الانتحار.



