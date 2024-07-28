قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ كارت الفلاح يساهم في الرقابة على صرف الأسمدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الوزارة أصدرت تعليمات مؤخرًا بأن يكون صرف الأسمدة بموجب الحيازة التي تثبت الملكية ونوع الزراعة.

وأوضح أنَّه تم إصدار نحو 3.5 مليون كارت فلاح حتى الآن، وقد تسلمها المزارعون بالفعل، موضحًا أن كل مواطن يزرع أرضًا ولديه ما يثبت ملكيته له، عليه أن يتوجه لأحد فروع البنك الزراعي وبحوزته جواب من الجمعية الزراعية التابع لها، ومن ثم يحصل على كارت الفلاح خلال فترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام.

وتحدث فاروق عن مشروع المساعد الذكى للفلاح "هدهد"، قائلا إنه أحد أنواع الإرشاد الزراعي، لافتا إلى أنه بحث مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيفية تطوير هذه الخدمة أمام المزارعين.

ولفت إلى أن الفلاح لا يزال بحاجة حتى الآن إلى الإرشاد الزراعي على الأرض، موضحًا أنّه يعمل على تفعيل الخدمات الزراعية من خلال مراكز الإرشاد.

ونوه بأن هناك 245 مركز إرشاد زراعي، كما سيتم العمل على إنشاء مراكز بالقرى المشمولة بمبادرة حياة كريمة بجانب تطوير جزء من المراكز التي كانت موجودة بالفعل، بإجمالي مستهدف يصل إلى 340 مركزًا على مستوى الجمهورية.