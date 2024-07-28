علق أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على لقطة اعتراض أحمد مصطفى «زيزو»، على استبداله خلال مباراة المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان في أوليمبياد باريس.

وحقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على أوزبكستان بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثانية دور المجموعات من أوليمبياد باريس..

وأبدى زيزو، غضبه الشديد بسبب قرار ميكالي، باستبداله في الشوط الثاني، حيث رفض اللاعب مصافحة الجهاز الفني، والتقطته عدسات الكاميرات وهو يقول: «محدش يتكلم معايا».

وقال أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «دي إم سي»: «لقطة زيزو، بعد استبداله أمام أوزبكستان، أثارت غضب الجميع».

وأضاف: «زيزو، أنا بعتبره من اللعيبة المهذبة لاعب على خلق ومنضبط وكلنا بنشيد بيه وبأدائه، ولكن لم يعجبني رد فعله بعد استبداله».

وتابع: «زيزو، يعتبر كابتن في المنتخب الأولمبي وواحد من اللعيبة الكبار، رد فعله لازم يكون أفضل من كده».

وكشف أحمد حسن، عن مفاجأة قائلًا: «اعتراض زيزو، على استبداله أمام أوزبكستان، ليس المرة الأولى، حدث من قبل في مباراة أوكرانيا الودية قبل الأوليمبياد، وعقد ميكالي، المدير الفني للمنتخب جلسة مع اللاعب، وطلب منه المدير الفني أن لا يكون هذا هو رد الفعل وأن لا يكرره مرة أخرى».

وتابع: «كنت أتوقع أن يعتذر عن رد فعله ولكن هذا لم يحدث، النني وزيزو عليهم دور كبير في احتواء اللاعبين لأنهم مثل وقدوة لهم».