الأردني عشيش يهزم بطل العالم في الملاكمة ويتأهل لدور الـ 16 من أولمبياد باريس

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تأهل الأردني زياد عشيش إلى دور الـ 16 من منافسات الملاكمة في دورة الألعاب الصيفية «باريس 2024»، بعد فوزه على بطل العالم الكازاخستاني أصلان بيك شيمبيرجينوف.

وفاز عشيش على الكازاخستاني شيمبيرجينوف بنتيجة 3- 2، في النزال الذي أقيم مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات لعبة الملاكمة وزن تحت 71 كجم.

ومن المقرر أن يواجه عشيش نظيره الياباني أوكازاوا في دور الـ 16 من أولمبياد باريس، حيث ستقام المواجهة يوم الأربعاء القادم.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، خلال الفترة بين 26 يوليو و 11 أغسطس.