نعى حزب الله مساء يوم السبت 3 من عناصره قتلوا في قصف إسرائيلي على بلدة كفركلا جنوب لبنان.

وقال الحزب إن القتلى الثلاثة هم أحمد حكمت موسى "ذو الفقار" مواليد عام 1999 من مدينة طرابلس وسكان بلدة علي النهري في البقاع، ومحمد علي مصطفى مريش "مهدي ياغي" من مواليد عام 1993 من منطقة الباشورة وسكان منطقة الأجنحة الخمسة في بيروت، ونعيم علي فرحات "ملاك"، من مواليد عام 1991 من بلدة بيت شاما في البقاع.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الجبهة الجنوبية اشتعلت في ساعات ما بعد الظهر بعدما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا منزلين في بلدة كفركلا دمرا بشكل كامل.

كما نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات وهمية فوق مدينة صور وقراها وخرقت جدار الصوت على دفعتين وصولا إلى الزهراء وصيدا وإقليم التفاح، محدثة انفجارات قوية في الأجواء.

وتم تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاع منفذا غارات وهمية فوق المنطقة.

صباح اليوم، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي الأطراف الغربية والجنوبية لبلدة ميس الجبل (حي القندولي وحي الصافح).