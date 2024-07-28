نائبة أمريكية تفجر مفاجأة عن الحضور في جلسة خطاب نتنياهو أمام الكونجرس

كشفت عضو مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، عن الاستعانة بعدد من الأشخاص ليسوا أعضاء بالمجلس لحضور جلسة الكونجرس خلال أثناء إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ننتياهو كلمته.

وقالت كورتيز المنتمية للجناح التقدمي للحزب الديمقراطي إن نحو نصف المشرعين الديمقراطيين لم يحضروا الكلمة، وإنه تم ملء الشواغر في قاعة الكونغرس بأشخاص ليسوا نوابًا".

وأوضحت كورتيز في حسابها الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا): "بحسب تقديري، هناك نحو 100 من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب من أصل 212، و27 من أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ، بما في ذلك المستقلين الذين ينتمون للديمقراطيين، في القاعة أثناء خطاب نتنياهو. وهذا يعني غياب نحو نصف أعضاء الكتلة".

وتابعت كورتيز في منشور أخرى: "للتوضيح أكثر، لقد خسر نتنياهو الكثير من الدعم حتى أصبح يخاطب جزءًا فقط من أعضاء الكونجرس". ومضت قائلة: "قاموا بملء المقاعد بأشخاص غير أعضاء، مثلما يحدث في حفلات الجوائز، لإظهار الحضور الكامل والدعم لنتنياهو".

وأثارت تصريحات النائبة التقدمية حفيظة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الذي كتب تعليق للنائبة الأمريكية، قائلًا: "لقد أصبح الحزب الديمقراطي يتبنى بوضوح وجرأة مواقف معادية للسامية"، على حد زعمه تعبيره.

وكان ماسك من بين الحضور خلال خطاب نتنياهو أمام الكونجرس، وقد حضر بناء على دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

والتقى نتنياهو، يوم الأربعاء الماضي، ماسك في واشنطن، حيث ناقشا الفرص والتحديات في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع، واستكشفا سبل التعاون التكنولوجي.