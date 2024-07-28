سقوط متسلقين يابانيين اثنين من فوق ثاني أعلى قمة في العالم

سقط متسلقان يابانيان من فوق قمة كيه2 في شمال باكستان، وهي ثاني أعلى قمة في العالم، مما أدى إلى بدء جهود للبحث عنهما وإنقاذهما، بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد.

وقالت السفارة اليابانية في باكستان إن اليابانيين الاثنين، وأحدهما في الثلاثينيات من عمره والآخر في الأربعينيات، على صلة بحادث التسلق الذي وقع أمس السبت.

وتم رصدهما خلال البحث الجوي، إلا أن حالتهما لا تزال غير معروفة. وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات تستعد لبدء عملية برية لإنقاذهما.

وبحسب هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية، ينتمي الرجلان إلى شركة "إيشي سبورتس" لتشغيل معدات التسلق، ومقرها طوكيو.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الرجلين هما: هيرادي كازويا وناكاجيما كينرو، وكلاهما مصور جبال ومتسلق.

وجاء في البيان إن الشركة أُبلغت بسقوط الرجلين من فوق ارتفاع 7000 متر، عند الساعة 0230 بالتوقيت العالمي المنسق أثناء صعودهما.

وأوضح البيان أن جهود إنقاذ الرجلين بواسطة مروحية، باءت بالفشل بسبب صعوبة الهبوط، مضيفا أن الجهود جارية من أجل الوصول إليهما عن طريق البر.

ويشار إلى أنه غالبا ما يطلق على جبل كي 2، الذي يقع على ارتفاع 8611 مترا فوق سطح البحر، " الجبل الوحشي" بسبب ظروف تضاريسه الصعبة. ويقع الجبل في شمال باكستان بالقرب من الحدود مع الصين.