محافظ قنا يوجه بتحديد الأولويات في مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، ضرورة تحديد الأولويات وفقًا للقواعد المنظمة الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025، لتراعى تحقيق أكثر استفادة من المبالغ المخصصة للمحافظة على النحو الذي يعود بالنفع على المواطن القنائي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ قنا لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمن الاجتماع عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية للعام المالي الجديد 2024/2025، لاستكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات خلال السنوات الماضية.

ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع، بإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة العام المالي السابق وتجاوزت نسب التنفيذ الـ70%، والإعداد الجيد لطرح مشروعات خطة العام المالي الجديد بعدد من القطاعات المتنوعة لتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المقررة وطبقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وشدد على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام، وضرورة الالتزام بتحقيق الكفاءة في تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتكثيف جهود المتابعة وفقاً للمعايير المحددة من وزاراتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية بنسبة تنفيذ 100% قبل نهاية العام المالى الحالي.