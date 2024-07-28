وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله سيواجه عواقب بعد الهجوم على مجدل شمس حتى مع إنكاره السخيف

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنّ حزب الله اللبناني سيواجه عواقب ما حدث في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، حتى مع إنكار الحزب الذي وصفه بالسخيف.

وصرح في بيان مصور من قاعدة القيادة الشمالية في صفد: «ذهبت إلى القيادة الشمالية للاطلاع على خطط الرد على حزب الله، وكيل إيران في المنطقة»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف: «لن يفلت حزب الله من العقاب على هذا الحادث، حتى مع إنكاره السخيف.. حزب الله أطلق الصاروخ، و"سيتحمل الثمن وسيدفع ثمنا باهظا لأفعاله».

وكان جيش الاحتلال قد أصدر بيانا اليوم الأحد، جاء فيه أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، يجري حاليا مع نائب رئيس الأركان، وقائد القيادة الشمالية، ورئيس شعبة الاستخبارات، ورئيس شعبة العمليات، وقائد سلاح الجو، وقادة آخرين في منتدى هيئة الأركان العامة، تقييما للوضع، والموافقة على الخطط الخاصة بالقطاع الشمالي.

ويأتي الاجتماع، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي المنسوب لحزب الله، على مجدل شمس، أمس السبت.

وهبطت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مطار بن غوريون، اليوم الأحد، بعد أن تم تقديم موعد رحلة عودته من واشنطن لعدة ساعات، في أعقاب الهجوم الصاروخي بمرتفعات الجولان، أمس السبت، على أن يعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني ​​في الساعة الرابعة عصر اليوم.

وأسفرت حادثة مجدل شمس في الجولان، أمس السبت، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجه فيها جيش الاحتلال أصابع الاتهام إلى حزب الله، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.