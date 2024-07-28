نتنياهو يصل إلى إسرائيل ليجتمع مع مجلس الحرب بعد هجوم مجدل شمس

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إسرائيل وذلك بعد إنهاء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، إن «رئيس الوزراء سيعقد مشاورات أمنية واجتماعًا لمجلس الوزراء المصغر بعد حادثة مجدل شمس».

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 شخصا، من بينهم أطفال، قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران بالمسئولية عن الضربة، وتوعدت بتكبيده ثمنا باهظا.

وفي المقابل، نفى حزب الله أي مسئولية له عن الهجوم، الذي عزز المخاوف من اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.