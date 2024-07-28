الرئيس التركي ينتقد خطاب نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاده لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونجرس الأمريكي، مبيناً أنه شعر بالخجل من ذلك الخطاب نيابةً عن الإنسانية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن تصريحات أردوغان جاءت خلال مشاركته في ملتقى مع ممثلي المنظمات المدنية بولاية ريزة شمال شرق تركيا يوم السبت.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "قبل أيام شاهدنا جميعا تلك المشاهد المشينة في مجلس النواب الأمريكي. بصراحة لقد شعرنا بالخجل نيابة عن الإنسانية مما رأيناه هناك".

وأوضح أردوغان أن بسط السجادة الحمراء لشخص مثل نتنياهو والتصفيق لأكاذيبه، يشكل هفوة عقلية كبيرة بالنسبة لأمريكا.

وأضاف قائلا: "عندما نرى الذين يصفقون (في الكونجرس) لقاتل 40 ألف شخص بريء فإننا لا نقلق على الإنسانية فحسب بل على مستقبلنا أيضا".

وتابع: "من يضمن أن من دمروا غزة اليوم لن يحولوا أعينهم القذرة إلى الأناضول مستقبلا؟".

ومساء الأربعاء، ألقى نتنياهو خطابا أمام الكونجرس الأمريكي استمر نحو ساعة، زعم فيه أن إسرائيل "لم تقتل أي مدني تقريبا" بمدينة رفح، وسط احتجاجات ضخمة لآلاف المؤيدين لفلسطين في شوارع واشنطن مطالبين بإنهاء الحرب ووقف تسليح إسرائيل.