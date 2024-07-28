أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تعيين محمد رضا عارف نائبا أول له، وذلك بعد تنصيبه رسميا، اليوم الأحد، رئيسا لإيران.

ونصّب المرشد الإيراني علي خامنئي، بزشكيان، رئيسا للبلاد، بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت في أعقاب مصرع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، وذلك في حفل حضره لفيف من المسؤولين في حسينية الخميني.

وبزشكيان هو الإصلاحي الذي فاز بالانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة وأطاح بخصمه المحافظ المتشدد والمفاوض النووي السابق سعيد جليلي في جولة الإعادة.

*من هو محمد رضا عارف؟

بعد التصديق على رئاسته، عين بزشكيان في أول مرسوم رئاسي له، محمد رضا عارف نائبا أول لرئيس الجمهورية.

وكان عارف نائبا عن طهران وري وشميرانات وإسلامشهر وبرديس في مجلس الشورى الإسلامي ورئيس كتلة الأمل في الدورة العاشرة للمجلس وعضوا في المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

كما شغل منصب رئيس جامعة طهران في الفترة من 1994 الى 1997، بالإضافة إلى مناصب أخرى.

وجاء في مرسوم التعيين: "استنادا الى المادة 124 للدستور، ونظرا إلى كفائتك وخبراتك القيمة في الإدارة والتنفيذ، أعينك بموجب هذا المرسوم، نائبا أول لرئيس الجمهورية".

وتابع بزشكيان "ميثاقنا المشترك هو وثيقة الآفاق والسياسات العامة والخطة الخمسية السابعة، إذ يجب وضعها على جدول الأعمال بقوة واجتذاب مشاركة وتعاون الجميع والإفادة من كافة الطاقات والقدرات".

*أول تعليق من عارف بعد توليه منصبه الجديد

بعد تعيينه نائبا أول للرئيس الإيراني كتب عارف في حسابه الشخصي على منصة "إكس": "لاسداء الخدمة للشعب، فإننا بحاجة إلى مساعدة ومواكبة جميع محبي إيران الحبيبة لنا".