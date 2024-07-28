محافظ المنوفية يعلن بدء اختبارات محو الأمية دورة يوليو 2024 بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن بدء عقد امتحانات محو الأمية لدورة يوليو 2024 بجميع المراكز الإدارية وقرى المحافظة لمدة 5 أيام، ابتداءً من اليوم الأحد 28 يوليو الجاري وتستمر حتى الخميس 1 أغسطس المقبل.

وأكد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار ونشر برامج التوعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بحياة الإنسان المصري واستغلال كافة الإمكانيات في إنجاح منظومة محو الأمية وتعليم الكبار لإعلان "مصر بلا أمية" ونشر الوعي بين كافة أطياف المجتمع تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشاد محافظ المنوفية بجهود فرع هيئة تعليم الكبار بالمنوفية في رفع الوعي والثقافة ومحو الأمية لدى المواطنين ليكونوا عناصر محفزة ومشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية وفقًا لرؤية الدولة البناءة، كون ملف محو الأمية بمثابة محرك أساسي للتنمية المستدامة على كافة المستويات.

من جانبها، أوضحت سحر سويلم، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية، أن إدارة بركة السبع ومنوف تعقد امتحاناتها اليوم الأحد، وإدارة الباجور غدًا الاثنين 29 يوليو الجاري، وإدارات الشهداء – السادات يوم الثلاثاء 30 يوليو، وشبين الكوم – تلا الأربعاء 31 يوليو، وأشمون – قويسنا 1 أغسطس المقبل.

وثمنت سويلم دور محافظ المنوفية ودعمه المتواصل للفرع، وجعل قضية الأمية على رأس أولوياته، مما كان له عظيم الأثر في تحقيق نتائج متميزة من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المنوفية.



