حزب الله يعرض مشاهد من عملية استهداف منظومة مضادة للمحلّقات في موقع راميا التابع للجيش الإسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني، مساء يوم السبت، مشاهد من عملية استهداف منظومة مضادة للمحلّقات في موقع راميا التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملية استهداف المقاومة منظومة مضادة للمحلّقات في موقع راميا يوم أمس".

وأظهر مقطع الفيديو عناصر حزب الله تقصف رادر 42، وانفجاره بشكل كامل.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم، استهدافه لمرابض ‏مدفعية الجيش الإسرائيلي في منطقة الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ومقر قيادة لواء حرمون، وثكنة ‏راميم. ‏

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 30 جراء قصف صاروخي على بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.



ووجه الجيش الإسرائيلي، أصابع الاتهام إلى "حزب الله" اللبناني وتوعده برد قاس، فيما نفى مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني لـروسيا اليوم مسؤوليته عن الحادثة وأكد أنه لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل.