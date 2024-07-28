مصدران أمنيان: استنفار شديد لدى حزب الله تحسبا لأي هجوم إسرائيلي

كشف مصدران أمنيان، الأحد، عن حالة استنفار شديد لدى حزب الله اللبناني، على خلفية التوترات الأخيرة التي أعقبت هجوم مجدل شمس في الجولان المحتل.

وقال المصدران في تصريحات لوكالة «رويترز»، إنّ الحزب بادر خلال الساعات الماضية، بإخلاء بعض المواقع المهمة جنوبي لبنان وفي سهل البقاع شرقي البلاد، تحسبا لأي هجوم إسرائيلي.

وتأتي هذه التحركات رغم نفي حزب الله أنه وراء الهجوم على مجدل شمس، الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا.

وعقب الحادث، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، إنّ المؤشرات الميدانية تشير إلى إطلاق حزب الله صاروخًا من نوع فلق 1 نحو منطقة مجدل شمس.

وأضاف: «لا يوجد أي تنظيم إرهابي آخر في لبنان يمتلك هذا النوع من الصواريخ. حزب الله هو المسؤول عن المجزرة في مجدل شمس ومقتل الأطفال والشبان في ملعب كرة القدم».

في المقابل، نفى حزب الله مسئوليته عن الضربة، وقال في بيان إنه ينفي نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام إسرائيلية ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، مؤكدا أنه لا علاقة له بالحادث على الإطلاق.