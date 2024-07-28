لافروف يلتقى نظيره الماليزي في كوالالمبور

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الماليزي محمد حسن مباحثات في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الأحد.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه في بداية اللقاء، سأل حسن لافروف عما إذا كان قد زار ماليزيا من قبل.

وأجاب وزير الخارجية الروسي" نعم، زرت ماليزيا من قبل، هذه ليست المرة الأولى لي. لقد زرت ماليزيا، ولكن منذ فترة طويلة. ربما منذ 10 أعوام".

وتناولت المباحثات إقامة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الخارجية الروسية و معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية بوزارة الخارجية الماليزية.

وكان لافروف قد وصل كوالالمبور أمس السبت، قادما من لاوس، حيث أجرى اجتماعات ثنائية مع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا " الأسيان" بالإضافة إلى الصين وتركيا.