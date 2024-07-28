غضب أهالي البحيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية

تشهد أسواق البحيرة، ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية ومنها "البطاطس والطماطم والخضروات والدواجن"؛ بسبب ارتفاع المواد البترولية وخاصة السولار، حيث إن جميع سيارات النقل تعمل بالسولار.

والتقت "الشروق" عددا من المواطنين للتعرف على آرائهم بعد الارتفاع ببعض السلع بالأسواق بعد الزيادة الأخيرة للمواد البترولية.

وقال محمود سعيد من حوش عيسى، إن بعض التجار استغلوا ارتفاع سعر البنزين والسولار ورفعوا الأسعار دون رقابة، وكل محل يبيع على هواه المهم تحقيق ربح على حساب المواطنين.

وقالت مها محمد موظفة من كفر الدوار، إن ارتفاع الوقود يكون بسيط في عمليات النقل لكن نرى الاستغلال من قبل البائع بزيادة من 3 إلى 5 جنيهات حتى وصلت البطاطس إلى 25 جنيها للكيلو، والطماطم إلى 15 جنيها، والدواجن إلى 85 للكيلو.

وقال الشحات جعفر سائق نباتي بالخضروات من الظهير الصحراوي بمسافات طويلة والنول، إن تكون زيادة بسبب بعد المسافات عن أسواق الجملة، ولكن ارتفاع الأسعار تكون من تاجر التجزئة كل منهم يقوم بالبيع بسعر.

ومن جانبه، أكد سمير البلكيمي وكيل مديرية التموين بالبحيرة، أن الرقابة التموينية تقوم بحملات تموينية لضبط الأسواق والتصدي لجشع التجار، وتحرير محاضر للمخالفين لتحقيق أرباح غير مشروعة.