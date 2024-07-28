محافظ بني سويف يتفقد سير الأعمال الجارية ضمن المرحلة الأولى من مشروع كوبري الشاملة

تفقد اليوم الأحد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بالمرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري الشاملة أعلى ترعة الإبراهيمية بمدينة بني سويف، وذلك في إطار خطة المحافظة لتيسير الحركة المرورية، وتخفيف الزحام، وتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء الشكل الجمالي على شوارع وميادين المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، المهندس ناصر فراج، وكيل وزارة النقل، وهاني الجويلي، رئيس المدينة، والمهندس محمد عشري، مدير المشروع بفرع الهيئة العامة للكباري والطرق، ومسؤولي المرور والمرافق، وبعض التنفيذيين المعنيين.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن الأعمال المنفذة، والتي شملت إزالة الرصيف الملاصق لسور حديقة الحيوان، وتم استغلاله لعمل حارة مرورية بعرض 4.5 متر، لتسيير الحركة المرورية بشارع صلاح سالم، وجارٍ البدء في أعمال الحفر الاستكشافي تمهيدًا لأعمال الخوازيق، حيث سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل. تبدأ المرحلة الأولى في المسافة من نزلة شارع صلاح سالم بداية من دوران العبور وحتى نهاية حديقة الحيوان في الجانب الغربي من ترعة الإبراهيمية، وكذا المسافة من أمام مديرية الصحة وحتى المشتل في الجانب الشرقي من الترعة.

وأكد المحافظ استمرار متابعة سير العمل بالمشروع، وتعزيز التنسيق والتواصل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، لتسريع وتيرة العمل وتسهيل الحركة بمحيط الأعمال، مع أهمية التزام السائقين والمواطنين بالمسارات المرورية والسرعات المقررة، والقواعد والإرشادات المرورية لتفادي الزحام وفك الاختناق والتكدس المروري، وتحقيق التوازن لضمان انتظام العمل وسهولة الحركة والتيسير على المواطنين، خاصة في ظل كثافة الحركة بالمنطقة وأهمية موقعها بالمدخل الشمالي للمدينة العاصمة ووجود العديد من المنشآت التعليمية والمصالح الحكومية والمرافق الخدمية الحيوية.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إتاحة وإقرار مسارات مرورية لتسهيل وانتظام العمل بالمشروع وضمان سهولة الحركة بمحيط الأعمال، تضمنت أن تكون الحركة للمتجه من العبور إلى شارع صلاح سالم في حارة مرورية بعرض 4.5 متر بجوار سور حديقة الحيوان، مع إزالة الرصيف الملاصق لسور الحديقة، ثم تعود الحركة إلى طبيعتها بعد تلك المسافة. فيما تكون الحركة "للقادم من صلاح سالم إلى العبور" طبيعية حتى بوابة كلية العلوم لتكون بعدها "حارة مرورية واحدة بعرض 4.5 متر في تلك المسافة" بجوار سور الجامعة "من بوابة الكلية حتى ميدان العبور". وفي الجانب الشرقي من الترعة: يكون الاتجاه من مزلقان الشاملة إلى حي الزهور "اتجاه واحد فقط" بعرض حارة مرورية 5 أمتار، مع غلق الاتجاه من مديرية الصحة وحتى مزلقان الشاملة.