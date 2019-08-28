اليابان تصدر تحذيرا طارئا بعد أمطار قياسية في جزيرة كيوشو

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا لسكان جزيرة كيوشو بجنوب البلاد بعد تسجيلها مستويات أمطار قياسية صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي) تهدد بحدوث انهيارات أرضية وفيضانات وكوارث طبيعية أخرى.

وذكرت محطة ”إن.إتش.كيه“ العامة أنه جرى العثور على رجل بلا حراك داخل سيارة جرفتها المياه على ما يبدو بمقاطعة ساجا التي وصل منسوب الأمطار ببعض مناطقها إلى أكثر من أربع بوصات في الساعة.

وقالت الوكالة إن الأمطار تهطل بغزارة على بعض المناطق في شمال الجزيرة بمستوى لم تشهده سوى مرة واحدة خلال عدة عقود. ورفعت الوكالة درجة التحذير إلى المستوى الخامس.