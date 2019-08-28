 محمد إيهاب خليل يحقق فضية المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية - بوابة الشروق
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محمد إيهاب خليل يحقق فضية المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية

إبراهيم سعيد
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 9:51 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 10:01 م

حقق محمد إيهاب خليل الميدالية الفضية في زون 77 كيلو في منافسات المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.

وكان محمد إبراهيم قد حقق ذهبية وزن 67 كيلو جرام في المصارعة ، وهيثم محمد حقق ذهبية وزن 60 كيلو جرام.


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