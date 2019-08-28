محمد إيهاب خليل يحقق فضية المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية

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بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
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حسام حسن
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حقق محمد إيهاب خليل الميدالية الفضية في زون 77 كيلو في منافسات المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.
وكان محمد إبراهيم قد حقق ذهبية وزن 67 كيلو جرام في المصارعة ، وهيثم محمد حقق ذهبية وزن 60 كيلو جرام.