الأمطار تؤجل بعض مباريات الدور الثاني لفلاشينج ميدوز للتنس

افتتحت مباريات الدور الثاني بمنافسات فردي الرجال في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، رابع بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم، اليوم الأربعاء بلقاء الياباني كي نيشيكوي والأمريكي برادلي كلان، في حين تم تأجيل جميع اللقاءات التي ستقام على ملاعب مفتوحة في الوقت الحالي بسبب هطول الأمطار.

وبدأت مباراة نيشيكوري وكلان تحت سقف مغلق بملعب (لويس آرمسترونج)، فيما يستضيف ملعب (آرثر آش)، أكبر ملاعب البطولة الذي يمتلك سقفا أيضا، عددا من المباريات في وقت لاحق اليوم.

ومن بين المباريات البارزة التي ستجرى على هذين الملعبين، لقاء النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (حامل اللقب) مع الأرجنتيني خوان إجناسيو لونديرو، والسويسري المخضرم روجيه فيدرر مع البوسني دامير جومهور، والنجمة الأمريكية سيرينا وليامز مع مواطنتها كاترين ماكنالي، والأسترالية أشليه بارتي، حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، مع الأمريكية لورا ديفيس.

في المقابل، سيتعين على بعض اللاعبين الانتظار حتى توقف الأمطار، من بينهم السويسري ستانيسلاس فافرينكا، بطل المسابقة عام 2016، والروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الخامس للبطولة.