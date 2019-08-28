أعداد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ 75 ألف طالب وطالبة

أعلن السيد عطا ، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 75 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019 - 2020 .

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشيرا إلى إمكانية تغيير الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء اليوم .

يشار إلى أن العدد المقدر لهذه المرحلة يبلغ نحو ٦٣ ألفا و٣١٨ طالبا وطالبة للشعبة العلمية ، و٢١ ألفا و٥٥٤ طالبا وطالبة للشعبة الأدبي ، بإجمالي ٨٤ ألفا و٨٧٢ طالبا وطالبة، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على 205 درجات بحد أدنى 50%.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ يوم السبت، الماضى ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم ، ويستقبل موقع التنسيق الالكتروني التابع للوزارة الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة "الدور الأول" سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني ، حيث يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.