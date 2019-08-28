رئيس الفلبين يبحث اتفاقا بشأن النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي خلال زيارته لبكين



من المقرر أن يناقش الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي اتفاقا بشأن النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال زيارته المقبلة إلى بكين.

وسيصل دوتيرتي إلى بكين مساء اليوم الأربعاء، ليبدأ زيارة تستمر خمسة أيام، تشمل أيضا مدينتي جوانجتشو وفوشان في جنوب الصين.

ومن المقرر أن يتركز اجتماع دوتيرتي مع شي الذي سيُعقد غدا الخميس على النزاع الإقليمي بين الدولتين في بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى اتفاق بشأن تنمية النفط والغاز في المنطقة.

وكان الرئيس الفلبيني قد قال الأسبوع الماضي إنه سيناقش انتصار بلاده فيما يتعلق بالحكم الذي أصدرته محكمة دولية عام 2016، أبطل مطالب بكين بأحقيتها شبه الكاملة في بحر الصين الجنوبي. لكن دوتيرتي، الذي تولى السلطة في يونيو 2016، نحى جانبا حتى الآن قرار المحكمة حيث يسعى للحصول على مساعدة مالية من بكين.

لكن استراتيجيته تجاه الصين فقدت شعبيتها في الداخل بعد أن تصاعدت التوترات في الأشهر الأخيرة بسبب إبحار سفن صينية عبر المياه الإقليمية الفلبينية.

ومن المقرر أيضا أن يبحث دوتيرتي وشي اتفاقا بشأن النفط والغاز، الذي تم التوقيع عليه في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات تجارية أخرى.