انهيار منزلين جزئيا بأسوان

شهدت منطقة نجح الحجاب شرق قرية أبو الريش قبلي بمدينة أسوان، انهيارا جزئيا لمنزلين، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات أو الممتلكات الخاصة.

ووجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بتوفير عدد 2 وحدة سكنية بمساكن الإيواء العاجل بمنطقة الصداقة القديمة؛ لإقامة الأسرتين اللتين تعرض منزلهما للانهيار الجزئي؛ لحماية أفرادها من التعرض للخطورة أو أية أضرار، حيث أن إحداهما مكونة من 4 أفراد والأخرى من 3 أفراد.

وتوجه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة على الفور لموقع المنزلين، وأشرف ميدانيا على احتواء تداعيات الواقعة بحضور المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأمن.

وتم تخصيص سيارات من الوحدة المحلية لنقل محتويات المنزلين من أثاثات وأجهزة منزلية وغيرها إلى شقق الإيواء العاجل المخصصة لهم، بجانب تنفيذ توجيهات محافظ أسوان بإصدار قرار إخلاء، وبناء عليه إصدار قرار إزالة فورية للمنزلين؛ نظرا لخطورتهما في حالة حدوث انهيار كلي على المقيمين بالمنطقة المحيطة بهما.

ولفت إلى أنه من الإجراءات العاجلة أيضاً فقد تم إيفاد لجنة فنية من مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على أسباب الانهيار الجزئي، والتي أشارت إلى أنه وقع نتيجة وجود تسرب من خط مياه قديم، ما أدى إلى حدوث انهيار أرضي، وبالتالي أثر ذلك على الحالة الإنشائية للمنزلين.