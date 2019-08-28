السجن مع إيقاف التنفيذ لرجل تسبب في انفجار هائل بشركة باسف الألمانية

أصدرت محكمة مدينة فرانكنتال غربي ألمانيا، الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بحق رجل تسبب في وقوع انفجار قاتل في ساحة تابعة لشركة باسف عملاق الكيماويات في العالم.

كان الانفجار قد وقع قبل نحو ثلاثة أعوام.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أنها تثبتت من أن الرجل (63 عامًا) قطع أثناء أعمال إصلاح في أكتوبر 2016، وصلة خطأ ما أدى إلى وقوع انفجار هائل أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 44 شخصا آخرين.

وكان من بين القتلى أربع أفرد من العاملين في طاقم الإطفاء في مصنع الشركة.

وافترض الادعاء العام في صحيفة دعواه أن المتهم كان يعاني في يوم الحادث من نوع من فقدان الوعي، وقال المتهم المنحدر من البوسنة والهرسك أمام المحكمة إنه لا يذكر أي شيء ولا حتى أنه نفسه كان يقف بين النيران " هذا كان اصعب يوم في حياتي، وقد أفسد علي حياتي".

وأدانت المحكمة الرجل بأشياء من بينها القتل الخطأ وإحداث إصابات بدنية في أشخاص بالخطأ، وجاء حجم العقوبة متوافقا مع ما طالب به الادعاء الذي طالب بسجنه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

في المقابل، طالب دفاع المتهم بالبراءة أو بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وأعرب المدعون بالحق المدني عن اعتقادهم بأن العقوبة ليست بالقدر الكافي وطالبوا بسجنه لمدة عامين ونصف العام، ونظرت المحكمة أيضا في مواضيع أخرى منها مشاركة باسف في المسؤولية عن الانفجار لعدم توفيرها ما يكفي من تدابير السلامة.

وتنظر المحكمة في القضية منذ الخامس من فبراير الماضي وحسب تصريحات المتحدث باسم المحكمة فقد تم الاستماع إلى أقوال 28 شاهدا واستطلاع رأي تسعة خبراء.