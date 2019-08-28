المسماري: العدو بدأ في إنشاء خطوط الدفاع على مدينة طرابلس

كشف المتحدث باسم قوات "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، عن آخر تطورات عملية طوفان الكرامة لـ "تطهير طرابلس"، قائلًا: "العدو خسر مؤخرًا كل محاولاته لتطوير عملية هجومية ناجحة على القوات المسلحة".

وأضاف "المسماري"، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن "العدو حاول انتهاج أسلوب هجومي على قواتنا في عدة مواقع في محاولات فاشلة للقيام بعملية عسكرية على قواتنا".

وتابع: "نظرًا لصلابة القوات المسلحة وثبات المقاتلين، تأكدنا الآن أن العدو بدأ يميل إلى النهج الدفاعي وإنشاء خطوط الدفاع على مدينة طرابلس، وبالتالي بدأنا الآن مرحلة جديدة من مراحل المعركة".

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.