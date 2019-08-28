ظريف يصف محادثاته مع المسئولين اليابانيين بـ«البناءة»

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إنه أجرى محادثات بناءة مع عدد من المسئولين اليابانيين حول مجموعة من القضايا من بينها العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف ظريف - حسبما نقلت قناة "برس تي في" الإيرانية - أنه ناقش مع المسئولين اليابانيين سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتخفيف التوترات في منطقة الخليج بالإضافة إلى تأمين مكاسب الاتفاقية النووية متعددة الأطراف لعام 2015 للشعب الإيراني.

وأكد ظريف، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في مدينة يوكوهاما، ضرورة احترام حقوق جميع الدول بموجب القانون الدولي، وجدد تأكيد الرئيس حسن روحاني بأن إيران لا تسعى على الإطلاق إلى زيادة التوترات، معربا عن اعتقاده بأن كل دولة يجب أن تكون قادرة على التمتع بحقوقها بموجب القانون الدولي.

وقد اجتمع ظريف أمس الثلاثاء مع نظيره الياباني تارو كونو في طوكيو حيث أعرب الأخير عن استعداد بلاده لبذل جهود دبلوماسية للمساعدة في تسوية القضايا الإقليمية.