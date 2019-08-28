 المجلس الرئاسي الليبي يتقدم باستقالته - بوابة الشروق
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المجلس الرئاسي الليبي يتقدم باستقالته

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 8:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 8:12 م

أعلن المجلس الرئاسي الليبي بحكومة الوفاق الوطني تقديم استقالته، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء.

وقال المجلس في بيانه، إنه يجد نفسه مضطرًا لتقديم استقالته حقنًا لدماء الليبيين، ومنع تغول الجماعات المسلحة، التي ارتبط بعضها بالإرهاب.

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