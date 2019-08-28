المجلس الرئاسي الليبي يتقدم باستقالته

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أعلن المجلس الرئاسي الليبي بحكومة الوفاق الوطني تقديم استقالته، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء.
وقال المجلس في بيانه، إنه يجد نفسه مضطرًا لتقديم استقالته حقنًا لدماء الليبيين، ومنع تغول الجماعات المسلحة، التي ارتبط بعضها بالإرهاب.