هويدي: هدفنا الفوز على الزمالك والتتويج بكأس مصر وميدو مدرب أوروبي

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أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن فريقه يسعي للفوز على الزمالك وتحقيق لقب كأس مصر هذا العام لإسعاد جماهير الفيوم، مشدداً في الوقت نفسه على أن مباريات الكأس لا يمكن توقعها.

ويلعب مصر المقاصة ضد الزمالك مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ربع النهائي على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال وليد هويدي عبر برنامج اللعيب على قناة أم بي سي مصر: "مباريات الكأس لا تخضع لقوانين وقواعد، الفرق متساوية في المكسب".

وواصل: "نمتاز بالاستقرار ولدينا دوافع قوية، ونريد تحقيق شيء لجمهورنا بالفيوم، والزمالك لديه دوافع بعد خسارته لبطولة الدوري ويريد أن يعوض جماهيره".

وتابع: "نريد أن نسعد 4 ملايين مشجع فيومي، ونتمنى العودة للعب على استاد الفيوم مع بداية الدوري".

وأتم: "الاستاد سيكون جاهز لاستقبال المباريات في شهر سبتمبر المقبل، ويعطي لنا قوة 50%، هدفنا التواجد في المربع الذهبي مع مدير فني مصري أوروبي أحمد حسام ميدو".