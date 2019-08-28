صحيفة ألمانية: جنود الجيش الألماني مضطرون لانتظار الأحذية الجديدة حتى 2022

كشف تقرير صحفي أنه سيتعين على جنود الجيش الألماني الانتظار لمدة أطول مما كان مخططا لها حتى الحصول على أحذية جديدة.

واستند تقرير صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء إلى رد من وزارة الدفاع الألمانية على استجواب من النائبة البرلمانية بالحزب الديمقراطي الحر ماري-أجنس شتراك-تسيمرمان.

وجاء في رد الوزارة: "سوف يتم الانتهاء من التنفيذ التام لنظام الأحذية القتالية الجديد للقوات بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2022، وفقا للخطة الحالية".

وبحسب التقرير الصحفي، كان من المفترض أن يحصل جميع أفراد الجيش على الأحذية الجديدة بحلول نهاية عام 2020، وأوضحت الوزارة للصحيفة: "بسبب السعات الإنتاجية المحدودة للصناعة لا يمكن الالتزام بهذا المنحى الزمني".

يشار إلى التخطيط لتطبيق فكرة الانتقال من استخدام "حذاء للعام بأكمله" إلى استخدام "اثنين من الأحذية القتالية الثقيلة" و"حذاء قتالي خفيف" منذ عام 2016، بحسب التقرير الصحفي.

ووفقا للخطاب الذي ردت به الوزارة على النائبة البرلمانية بالحزب الديمقراطي الحر، يمتلك حاليا نحو 160 ألف جندي من إجمالي 183 ألف جندي حذاء واحد ثقيل، ولكن لا يزال ينقصهم الحذاء الثاني الثقيل، ويمتلك نحو 31 ألف فقط الحذاء الخفيف.

وانتقدت النائبة البرلمانية شتراك-تسيمرمان المعنية بسياسة الدفاع استغراق عملية تزويد القوات بالأحذية الجديدة لهذا الوقت الطويل، قائلة: "إنها ليست مسألة موضة، إنه أحد سبل السلامة... فلنتصور مثلا العواقب عند ارتداء أفراد قوات الإطفاء نعال منزلية خفيفة".