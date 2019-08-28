أشبيلية يعير لاعبه البرازيلي أرانا إلى أتالانتا حتى نهاية الموسم

توصل ناديا أشبيلية الإسباني وأتالانتا الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق يقضي بانتقال البرازيلي جييرمي أرانا ظهير أيسر فريق أشبيلية إلى الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع وجود بند في العقد يتيح البيع النهائي.



وكان أرانا انتقل إلى أشبيلية في فترة الانتقالات الشتوية بمنتصف موسم 2017 / 2018 قادما من كورينثيانز البرازيلي وخاض ثلاث مباريات فقط مع الفريق في النصف الثاني من أول موسم له مع الفريق لكنه خاض في الموسم الماضي 22 مباراة مع الفريق.



وأعلن أشبيلية : "نادي أشبيلية يتمنى التوفيق لأرانا في هذه المرحلة من مسيرته الكروية والتي سيخوض خلالها فعاليات دوري أبطال أوروبا مع فريق أتالانتا".