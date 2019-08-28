ورشة عمل بمقر الجامعة العربية حول «مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة»

انطلقت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الأربعاء، ورشة عمل تحت عنوان (مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة)، وتستمر على مدى يومين.

وأفاد بيان لجامعة الدول العربية بأن انعقاد هذه الورشة العلمية يأتي في إطار جهود قطاع الإعلام والاتصال بإدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية في رصد ومتابعة دور مراكز البحوث والدراسات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأوضح البيان أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على دور تلك المراكز في تعزيز الوعي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال طاولة مستديرة (عصف فكري) لتقديم رؤية واضحة حول وسائل وآليات النهوض بالإعلام في المجال التنموي.

يشارك في هذه الورشة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الاستراتيجية في الدول العربية، وعدد من الشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة والخبراء المتخصصين بالتنمية المستدامة في الدول العربية، ومراكز البحوث والدراسات العربية.

وتناقش الورشة أربعة محاور أساسية تتركز في: دور مراكز الفكر العربية في صياغة الوعي العربي ودور مراكز الفكر العربية في دعم وتعزيز أهداف التنمية المستدامة ، فضلا عن عرض تجارب مراكز الفكر العربية في مجال أهداف التنمية المستدامة ، الى جانب مناقشات مفتوحة (عصف فكري) حول: كيفية معالجة التحديات التي تواجه مراكز الفكر العربية في دعم وتوطين أهداف التنمية المستدامة.