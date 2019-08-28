«فيسبوك» تعتزم توسيع نطاق خدمة تنبيهات جديدة في حالة الطوارئ

أعلنت شركة فيسبوك، التي تمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم، أنها تعمل على توسيع نطاق خاصية تقدم للمستخدمين معلومات قد تساهم في إنقاذ الحياة في أوقات الأزمات والطوارئ.

وذكرت الشركة ـ وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن خاصية "التنبيهات المحلية" تستهدف تقديم معلومات موثوق بها لأناس وسط أحداث مثل جرائم إطلاق النار العشوائية أو سوء الأحوال الجوية.

ويجري اختبار هذه الخاصية منذ العام الماضي في 300 مدينة منها "تشارلوت" و"سانت لويس" و"ميامي"، وتعتزم الشركة نشرها الآن في أنحاء الولايات المتحدة.

وتواجه فيسبوك وغيرها من شركات التواصل الاجتماعي وابلا من الانتقادات الدولية بسبب استغلال منصاتها لنشر الآراء المتطرفة، وتسعى لجذب الانتباه إلى دورها كأداة اتصال بين الأصدقاء والأقارب.