التعليم العالي: 159 ألفًا و500 طالب تقدموا لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 159 ألفًا و500 طالب وطالبة للعام الجامعي 2019-2020.

وأكد عطا، في تصريح اليوم، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وتابع قائلًا إنه يمكن للطلاب إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء السبت 31 أغسطس الجاري، وأنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي: الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة - جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة - جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

وأضاف أن الكليات الجديدة تُعد خطوة مهمة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تُعد امتدادًا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.