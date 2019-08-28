يجتمع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأربعاء، مع كبار القادة السياسيين في بلاده في محاولة أخيرة لكسب أغلبية برلمانية قابلة للحياة، بعد يوم واحد من التصعيد وتبادل الاتهامات بين الحزبين اللذين يحاولان تشكيل ائتلاف حاكم معا وهما الحزب الديمقراطى وحزب حركة 5 نجوم.

وذكرت اليوم، وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن اليوم الثاني من مشاورات ماتاريلا سوف يشمل محادثات مع الحزب الديمقراطي وحزب حركة الخمس نجوم، وهما خصمان منذ فترة طويلة يرغبان حاليا في الحيلولة دون الوصول إلى إجراء انتخابات مبكرة، والتي سوف يفوز فيها على الأرجح حزب وزير الداخلية ماتيو سالفيني "الرابطة" اليميني.

وحدد الرئيس الإيطالي مهلة نهائية لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة لتوصل الحزب الديمقراطي وحركة 5 نجوم إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف جديد، بعد أن سحب زعيم حزب الرابطة سالفيني دعمه للحكومة التي استمرت 14 شهرا في محاولة للاستفادة من قدر هائل من دعم الناخبين والتحرك إلى انتخابات مبكرة.