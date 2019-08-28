ألمانيا: رجل يطلق سهمين فيتسبب بإصابة شخصين بجروح خطيرة

إنها من أغرب الحوادث التي شهدتها ألمانيا مؤخراً: رجل يطلق سهمين ويتسبب بإصابة شخصين بجروح خطيرة. رغم أن شرطة مدينة آوغسبورغ بجنوب ألمانيا أعلنت إلقاء القبض على المشتبه به لكنها لم تقدم أية معلومات عن هويته ودوافعه.

أطلق رجل سهمين في أحد شوارع "نوردندورف" بالقرب من مدينة آوغسبورغ جنوب ألمانيا ما تسبب في إصابة رجلين بجروح خطيرة، حسبما ذكرت الشرطة الثلاثاء (27 أغسطس 2019). وفي أعقاب وقوع الحادث، قام جيران لمطلق السهمين بإيواء الرجلين في منزلهم مخافة إصابتهما بأسهم أخرى.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، ولم يتضح في بادئ الأمر الأداة التي استخدمها الرجل في إطلاق السهمين. كما لم تقدم الشرطة أية معلومات عن المشتبه به سوى أنه يبلغ من العمر أربعة وثلاثين عاماً.

ويعاني أحد الرجلين المصابين (39 عاماً) من إصابات خطيرة في الوجه، والآخر (47 عاماً) من إصابات خطيرة في الجذع. وقد تم نقل الأخير على متن مروحية إلى أحد المستشفيات.

وأضاف المتحدث باسم شرطة مدينة آوغسبورغ، ميشائيل ياكوب: "للأسف لا يمكننا في الوقت الراهن أن نقول شيئاً عن خلفية الجريمة".

وجرى التحقيق مع مطلق السهام بتهمة الشروع في قتل أشخاص. ومن المنتظر أن تعلن الشرطة والادعاء غداً الأربعاء تفاصيل جديدة عن الحادث.