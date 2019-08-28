صدقي: حسام غالي أحد أبرز أسباب رحيلي عن الجونة

كشف حمادة صدقي المدير الفني السابق للجونة، أسباب رحيله عن الفريق الساحلي في نهاية الموسم المنقضي.

وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "لي طريقة معينة في عملي من الوارد أنها لم تروق لإدارة الجونة".

وأضاف: "كان هناك تدخلات إدارية في عملي، وليست فنية وأثرت بشكل سلبي على الفريق، من قبل حسام غالي مدير الكرة بالفريق".

وتابع: "كان هناك خصومات كبيرة جدًا على بعض اللاعبين خارج اللائحة، أعترضت عليها وتم تطبيقها، ولست مقتنع بها وأنا المدير الفني، كان يطبق عقوبات بالإيقاف دون الرجوه إلى وهذا يضر بمصلحة الفريق وأعترضت على ذلك".

واختتم صدقي حديثه قائلاً: "حسام غالي مدير الكرة فرض عقوبات مادية على بعض اللاعبين بالجونة وهذا من أسباب رحيلى، وأحمد حسن أوكا رحل عن الفريق بسبب هذا الخصم وهذا أثر على الفريق".