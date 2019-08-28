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اليوم.. وزيرة الخارجية الكندية تتوجه إلى كوبا

أوتاوا - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:50 ص | آخر تحديث : الأربعاء 28 أغسطس 2019 - 11:50 ص

تتوجه وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، اليوم، إلى كوبا؛ لإجراء محادثات مع نظيرها الكوبي برونو إدواردو رودريجيز باريلا.

وستتركز المحادثات حول الأزمة في فنزويلا وإمكانية قيام كوبا بدور إيجابي نحو حل سلمي.

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