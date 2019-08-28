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تتوجه وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، اليوم، إلى كوبا؛ لإجراء محادثات مع نظيرها الكوبي برونو إدواردو رودريجيز باريلا.

وستتركز المحادثات حول الأزمة في فنزويلا وإمكانية قيام كوبا بدور إيجابي نحو حل سلمي.