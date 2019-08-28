متحف في هوكايدو ينظم معرضا نادرا حول حضارة «سامي»

نظم متحف بمدينة هوكايدو اليابانية معرضا نادرا عن حضارة شعب "سامى" الذى كان يستوطن شمال أوروبا وروسيا.

ويضم المعرض الذى يستمر حتى 14 أكتوبر المقبل 140 قطعة تضم العديد من نماذج الحرف اليدوية، ويحمل المعرض عنوان "حياة والحرف اليدوية لشعب سامي".

وسيقوم الباحثون بتنظيم عدد من المحاضرات خلال شهر سبتمبر لإلقاء الضوء على ثقافة هذه المجموعة العرقية.

وقال مسؤولو متحف هوكايدو للشعوب الشمالية المتخصص في دراسة تاريخ والشعوب التي عاشت في المناطق الشمالية في أنحاء العالم أن هذا المعرض النادر يركز على حضارة هذا الشعب، مشيرين إلى أن المتحف حرص على جمع مقتنيات شعب "سامي" على مدى 30 عاما، وتشمل الملابس والخيام المصنوعة من جلود حيوان الرنة والأونى وغيرها من المقتنيات التي كانت تستخدم في الحياة اليومية.