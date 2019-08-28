

نشر الحساب الرسمي لحكومة الوفاق على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بيانا أُعلن فيه عن استقالة المجلس الرئاسي الليبي، قبل أن تُحذف التغريدة بعد نشرها بقليل.

وجاء في نص البيان الذي نشر عبر الحساب الرسمي، ووثقته "الشروق" قبل حذفه: "في هذا الوقت العصيب من عمر البلاد، حيث تتقاذف ليبيا الفتن والمؤامرات الداخلية والخارجية، وسيطرة الجماعات المسلحة، الخارجة عن القانون، على مفاصل القرار في الدولة، ونتيجة لما تمر به ليبيا من حرب أتت على الأخضر واليابس وحصدت أرواح الأبرياء، يجد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني نفسه مضطرا أمام مسؤوليته التاريخية، أمام الله والشعب لتقديم استقالته من مهامه رئيسًا وأعضاء، وذلك لحقن دماء الليبيين، ومنع تغول الجماعات المسلحة، التي ارتبط بعضها بالإرهاب والتطرف، وعصابات سرقة المال العام".

واستكمل البيان: "إن المجلس الرئاسي يعلن في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة تسليم مقاليد المهام التنفيذية، للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة السيد عبد الله الثني، كونها المنبثقة عن مجلس النواب، كما يعلن تسليمه لما سعى إليه من ترتيبات أمنية، للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، لاستكمال مرحلة تأمين العاصمة وحقن دماء أبنائنا".

ثم عاد الحساب الرسمي لحكومة الوفاق ونشر تغريدة أخرى بعد حذف البيان المشار إليه، قال فيها: "ينفي المكتب الإعلامي ما ورد في البيان الذي تم نشره على هذا الأكاونت قبل قليل وهو بيان مزور".